Янукович не вважає львівських журналістів інтелігентними?

У Палаці Потоцьких в залу для преси транслювали лише вступне слово Януковича, у якому він пояснив, що має намір обговорити з інтелігенцією, зокрема, гуманітарну стратегію розвитку України повідомляє zaxid.net.

«Для мене це така необхідна річ, бо я повинен тримати руку на пульсі» - сказав Янукович у своєму вступному слові.

Також Янукович сказав, що сталий розвиток неможливий без духовності, а тому «необхідним є створення механізмів, створення культури, пам’ять людини і пам'ять людства повинні бути безперервними».

«Ваш великий і творчий досвід має виняткове значення», – сказав президент, звертаючись до інтелігенції.

Щодо перебігу наради відомо, що перший виступ надано Роману Лубківському а також, що на ній присутні Раїса Богатирьова, герой України Юрій Шухевич, народний артист України Федір Стригун, генеральний директор Львівського національного театру опери і балету ім. С. Крушельницької Тадей Едер та радник президента Ганна Герман.