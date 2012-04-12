ЦВК визначилася з виборчими дільницями

16:03, 12 квітня 2012
Політика
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ЦВК утворила 33 тис. 540 виборчих дільниць в Україні на парламентські вибори  

Андрій Магера, Володимир Шаповал і Жанна Усенко-Чорна

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про утворення 33 тис. 540 звичайних та спеціальних виборчих дільниць на території України на парламентські вибори, які відбудуться у жовтні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення одноголосно прийняли 14 членів ЦВК, які були присутні на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема з 33 тис. 540 дільниць 32 тис. 188 є звичайними, що складає 96% від загальної кількості.

Згідно з постановою ЦВК, 1 тис. 352 дільниці є спеціальними, з них 1 тис. 200 будуть утворені у лікувальних закладах і 152 – в установах пенітенціарної системи.

Голова ЦВК Володимир Шаповал, який представляв на засіданні проект постанови, зазначив, що на одній дільниці зможуть проголосувати від 20 до 2500 виборців.

В.Шаповал підкреслив, що вперше в історії України кількість виборців на одній виборчій дільниці не перевищуватиме 2500 осіб. За його словами, це стане запорукою того, що парламентські вибори будуть проходити без зайвих ускладнень.

 

 

 

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