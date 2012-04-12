Литвин радить депутатам приймати КПК, як для себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.Литвин розкритикував роботу Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який готував до розгляду проект Кримінального процесуального кодексу.

«Цей законопроект (проект КПК – УНІАН) виявився набагато складнішим, ніж багатостраждальний Податковий кодекс, у тому числі через не дуже відповідальну роботу комітету, який багато відсилок зробив на Верховну Раду, пропонуючи парламенту визначатися з багатьох поправок», - сказав спікер.

В.Литвин підкреслив, що у проекті кодексу є низка норм і положень, які його турбують.

За словами голови ВР, він апелює до народних депутатів, щоб вони розуміли, що «приймається закон не на даний момент, під дану розстановку сил впливу і таке інше, а що цей закон приймається для країни».

«Кожен має при голосуванні запропоновану кожну норму цього закону приміряти на себе, знаючи наш історичний досвід, який акумульований у формулі: «Від суми і тюрми не зарікайся», - підкреслив В.Литвин.