Литвин радить депутатам приймати КПК, як для себе
Голова ВР Володимир Литвин закликав народних депутатів ретельно аналізувати норми проекту нового Кримінального процесуального кодексу, який вони розглядають вже третій день поспіль.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
В.Литвин розкритикував роботу Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який готував до розгляду проект Кримінального процесуального кодексу.
«Цей законопроект (проект КПК – УНІАН) виявився набагато складнішим, ніж багатостраждальний Податковий кодекс, у тому числі через не дуже відповідальну роботу комітету, який багато відсилок зробив на Верховну Раду, пропонуючи парламенту визначатися з багатьох поправок», - сказав спікер.
В.Литвин підкреслив, що у проекті кодексу є низка норм і положень, які його турбують.
За словами голови ВР, він апелює до народних депутатів, щоб вони розуміли, що «приймається закон не на даний момент, під дану розстановку сил впливу і таке інше, а що цей закон приймається для країни».
«Кожен має при голосуванні запропоновану кожну норму цього закону приміряти на себе, знаючи наш історичний досвід, який акумульований у формулі: «Від суми і тюрми не зарікайся», - підкреслив В.Литвин.