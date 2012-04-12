Платіні: Україна підготувалась до Євро гідно

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив президент УЄФА Мішель Платіні сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

«Як ви знаєте, Україна у трохи складнішій ситуації, ніж Польща. Але українці, як і поляки, гідно виконали поставлене завдання», - сказав він.

За словами М.Платіні, Україні і Польщі залишилося виправити лише «деякі деталі», згадавши серед них роботи на стадіоні у Львові, але не уточнивши, у чому вони полягають.

Він відзначив, що в Україні «дуже гарні стадіони» і завершується будівництво та реконструкція терміналів аеропортів.

«Як організаторам, нам завжди хочеться, аби певні кроки реалізовувалися швидше, але, на жаль, на практиці дещо триває довше. Однак ми знаємо, що за 54 дні все буде готове, як в Україні, так і в Польщі», - сказав президент УЄФА.