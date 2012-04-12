Попов сьогодні трудився з гуртом «Скай»

Прес-служба КМДА нагадує , що нещодавно забудовник планував звести на цьому місці торгівельний центр, проте киянам за підтримки міської влади вдалося відстояти цю територію. Тепер тут розташовано парк. Наразі учасники толоки поставили перед собою завдання вивезти залишки будівельного сміття. Наступним етапом буде облаштування клумб та висадження квітів.

«У Чистий четвер сам Бог велів викинути з дому все непотрібне. Київ – це наш спільний дім. Тому, дуже знаково, що сьогодні, разом з киянами, ми вичищаємо залишки будівельного майданчика, аби на вулиці Малишка розквітнув парк», – сказав Олександр Попов.

Наводити лад у парку очільнику КМДА допомагали працівники комунальних засобів масової інформації та учасники гурту «Скай». Разом з комунальниками вони не лише прибрали будівельне сміття, а й висадили кілька десятків нових дерев.

Нагадаємо, що загалом, на толоку у парку вздовж вулиці Андрія Малишка вийшли понад півтисячі людей.