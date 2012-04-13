Донька Тимошенко виступить на конференції в Німеччині

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, у конференції візьмуть участь голова Фонду Конрада Аденауера, колишній Президент Європейського парламенту Ханс Герт Пьоттерінг, голова Пан’європейского Союзу Німеччини, депутат Європарламенту Бернд Поссельт, європейські політики, правозахисники, експерти з питань відновлення авторитарних режимів у Європі та жертви порушення прав людини.

Окрім того, 14 квітня Є.Тимошенко візьме участь у спільній з Х.Г.Пьоттерінгом прес-конференції, присвяченій політичній підтримці політв‘язнів та прав людини.

Конференція "Правозахисники за свободу і права людини» проводиться під патронатом Президента Європарламенту Мартіна Шульца у в‘язниці-меморіалі Коттбус.

*** Міжнародне товариство за права людини було засновано 40 років тому для захисту прав людини, дотримання свободи віросповідання, свободи преси та свободи слова. Цього року щорічна конференція Товариства проводиться у партнерстві з Правозахисним Центром Коттбус – спілкою, заснованою колишніми політв‘язнями, яких утримували у в‘язниці НДР «Коттбус». З початку 70-х років минулого століття до возз’єднання Німеччини політв‘язні НДР - критики режиму, правозахисники і ті, хотів виїхати з НДР - утримувалися у «Коттбусі» у жахливих умовах та піддавалися тортурам. У 2011 році колишні політв‘язні «Коттбусу» викупили колишню в‘язницю та перетворили її на в‘язницю-меморіал.