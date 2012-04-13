У толоці взяли участь 70 тисяч киян

Як повідомляє прес-служба КМДА , разом з усіма працював і сам Олександр Попов. Очільник КМДА висаджував дерева та прибирав сміття на правому та на лівому берегах. Розпочав він з прибирання Ландшафтного парку на Солом’янці, а згодом допомагав мешканцям Дніпровського району облаштувати новий парк на місці відвойованого колишнього будівельного майданчику вздовж вулиці Андрія Малишка.

«Я дійсно дуже вдячний усім киянам, які не пошкодували часу та сил і на ділі довели свою любов та відданість Києву. Київ – це наш спільний дім, тому саме ми повинні були прибрати наше місто після довгої зими і підготуватися до Великодня. Якраз сьогодні, разом з усіма киянами, ми завершуємо це весняне передсвяткове прибирання і будемо готуватися вже до Дня міста. Ми зробимо ще дуже багато: реконструюватимемо парки, облаштовуватимемо нові сквери, ремонтуватимемо та будуватимемо нові фонтани, встановлюватимемо паркові меблі та освітлення. А ще ми висадимо як ніколи багато квітів», – розповів Олександр Попов.

Нагадаємо, що учора толоки пройшли майже на 2 тисячах локацій у всіх районах Києва. Координували киян та забезпечували необхідним інвентарем працівники комунальних установ та районних адміністрацій. До акції долучилися не лише свідомі кияни але й журналісти, представники громадських організацій, приватних та державних підприємств, установ, комунальні служби, депутати Київради і навіть зірки естради та спорту.

Так, розбити новий парк вздовж вул. Малишка у Дніпровському районі Олександру Попову та місцевим мешканцям допомагав гурт «Скай». Лідер гурту «Mad Heads» разом з родиною, а також Віктор Павлік прибирали та висаджував нові дерева та кущі у парку «Позняки» Дарницького району. Світлана і Віталій Білоножки разом із заступником міського голови – секретарем Київради Галиною Герегою прибирали у Парку Кіото Деснянського району. Співачка Еріка саджала нові дерева у парку Шевченківського району біля меморіалу «Бабин Яр». Гурт «Время и Стекло» долучилися до толоки у Наводницькому парку Печерського району. А у Ландшафтному парку Солом’янського району працювали лопатами та граблями Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко (дует «Кролики»), а також співачка Катерина Бужинська.