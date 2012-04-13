БЮТ заблокував трибуну ВР і кричить «Банду геть!»

Як передає кореспондент УНІАН, бютівці тримають плакат із зображенням екс-прем’єра Юлії Тимошенко за гратами із написом «Ні політичним репресіям. Україні волю!». Цим плакатом вони застелили трибуну парламенту.

Це сталося перед тим, як парламент мав розглядати у другому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу).

Незважаючи на це, голова Верховної Ради України Володимир Литвин запропонував працювати без передбаченої регламентом перерви з 12.00 до 12.30. Ця пропозиція була підтримала у сесійній залі.

Зараз із цього законопроекту від парламентського комітету доповідає з робочого місця народний депутат з фракції Партії регіонів Микола Романюк.

Представники "БЮТ-Батьківщина" час від часу кричать: «Банду геть».