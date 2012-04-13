Тимошенко передали 7 пасок

Активісти Харківської обласної організації партії «ВО «Батьківщина» передали до Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, благодійну допомогу від громадських організацій у вигляді 500 пасок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар Харківської облорганізації «Батьківщинb» Юлія Германова.

За її словами, персонально для Ю.Тимошенко від харківської «Батьківщини» активісти передали великий кошик із 7 пасками.

Ю.Германова зазначила, що всю благодійну допомогу та передачу для Ю.Тимошенко в колонії прийняли.

За її словами, в ці хвилини під стінами Качанівської колонії відбувається мітинг прихильників Ю.Тимошенко. Близько 100 активістів тримають національні прапори, символіку БЮТ, портрети Ю.Тимошенко та скандують «Юлі – волю, банду геть!». Люди вимагають звільнити Ю.Тимошенко та закрити всі порушені стосовно неї кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибудуть німецькі лікарі, які проводили медичний огляд Ю.Тимошенко. Медики оглянуть Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові, де Міністерство охорони здоров’я України пропонує Ю.Тимошенко пройти лікування.