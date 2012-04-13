Мартинюк розпустив нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник спікера Адам МАРТИНЮК, який головував на засіданні, нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться 24 квітня.

Він наголосив, що у понеділок, 23 квітня, засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту не проводитиметься, оскільки того пленарного тижня парламент працюватиме відповідно до порядку денного на поточний тиждень. Тобто депутати розглядатимуть питання, які не встигли розглянути цього тижня у зв’язку з розглядом у другому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу.