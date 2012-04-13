Літак із лікарями для Тимошенко сів у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, літак, на борту якого перебувають лікарі, щойно приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

До Харкова прибули доктор наук в галузі неврології, професор, голова правління клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» Карл Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» Норберт Хаас.

Їх зустрічали члени міжнародної комісії лікарів від України: голова комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Мойсеєнко; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «неврологія», доктор медичних наук, професор Тамара Міщенко; заступник голови Державної пенітенціарної служби України Олександр Дука; начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш.

Очікується, що німецькі лікарі оглянуть умови лікування Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці», куди вона може бути переведена для лікування з Качанівської випраної колонії №54.

Планується також, що німецькі фахівці відвідають Ю.Тимошенко в колонії.

Крім того, запланована зустріч німецьких фахівців з журналістами.