Літак із лікарями для Тимошенко сів у Харкові
Сьогодні до Харкова прибули німецькі лікарі для ознайомлення з умовами лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці».
Як передає кореспондент УНІАН, літак, на борту якого перебувають лікарі, щойно приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».
До Харкова прибули доктор наук в галузі неврології, професор, голова правління клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» Карл Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» Норберт Хаас.
Їх зустрічали члени міжнародної комісії лікарів від України: голова комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Мойсеєнко; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «неврологія», доктор медичних наук, професор Тамара Міщенко; заступник голови Державної пенітенціарної служби України Олександр Дука; начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш.
Очікується, що німецькі лікарі оглянуть умови лікування Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці», куди вона може бути переведена для лікування з Качанівської випраної колонії №54.
Планується також, що німецькі фахівці відвідають Ю.Тимошенко в колонії.
Крім того, запланована зустріч німецьких фахівців з журналістами.