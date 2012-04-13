Симоненко пропонує відмовитися від професійного парламенту

16:25, 13 квітня 2012
Політика
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Народний депутат, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко виступає за відмову від професійного парламенту після виборів у Верховну Раду в 2012 році. 

Петро Симоненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час інтернет-конференції.

«Ми пропонуємо, щоб усі депутати, які будуть обрані в жовтні нинішнього року, продовжували одержувати заробітну плату в тій же касі, в якій вони одержували до обрання народним депутатом. І таким чином відмовитися від професійного парламенту», - сказав П.Симоненко.

На його думку, цей крок «народного депутата дійсно зробить народним, він житиме серед своїх виборців, а не на київських горбах, він ходитиме по своїй рідній землі, бачитиме, як живуть люди, що їх хвилює, а найголовніше – він черпатиме все те, що йому необхідне, для визначення своєї позиції в парламенті під час голосування тих чи інших законів».

На думку П.Симоненка, до Києва народний депутат має приїжджати для виконання своїх обов`язків на два тижні у відрядження взимку, навесні, влітку і восени, щоб обговорити основні закони, які потрібні для країни, а не для олігархів. Після повернення додому, сказав П.Симоненко, народний депутат має обговорити напрацьовані проекти законів з депутатами місцевих рад, профспілковими організаціями колективів, які працюють у його окрузі, а також з простими громадянами.

«Таким чином, не треба буде витрачати сотні тисяч гривень на медичне обстеження, санаторно-курортне лікування, мільйони – на будівництво житла для депутатів, на утримання автотранспорту та інші витрати», - сказав лідер КПУ.

Він вважає, що все це буде можливим лише тоді, коли виборці не голосуватимуть на підтримку партій, що виражають інтереси олігархів.

 

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