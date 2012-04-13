Тюремники жаліються, що Власенко лазить до них через паркан

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін заявив сьогодні на брифінгу.

«Сергій Власенко, грубо порушуючи громадський порядок, нехтуючи вимогами проходу на територію закладу, самовільно переліз через паркан і проник на територію закладу», - сказав І.Первушкін.

На його думку, цими діями С.Власенко намагається привернути до себе увагу.

«Я вийшов, зустрів його, розповів, що його дії неправомірні. Він погодився і самостійно у супроводі першого заступника залишив територію колонії. Я думаю, що це чистий піар, щоб привернути до себе увагу», - зазначив І.Первушкін.

Він підкреслив, не зважаючи на цей вчинок С.Власенка, в майбутньому керівництво колонії не перешкоджатиме його зустрічам із Ю.Тимошенко. За словами І.Первушкіна сьогодні у першій половині дня С.Власенко безперешкодно зустрівся із Ю.Тимошенко.

Раніше С.Власенко заявив, що його знову безпідставно не пускають на територію Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання його підзахисна.

За словами захисника, йому вперше за весь час, відколи Ю.Тимошенко перебуває в Качанівській колонії, довелося перелазити паркан виправного закладу.

С.Власенко підкреслив, що спробував пройти на територію колонії у робочий час – о 15.10. Захисник зауважив, що ворота колонії в цей час були замотані ланцюгом і вартові, котрі перебували в цей час у вартовому приміщенні, жодним чином не реагували на прохання пропустити народного депутата України на територію виправного закладу.

С.Власенко зазначив, що переліз через паркан і пішов на зустріч з начальником Качанівської колонії І.Первушкіним, який не пустив його до Ю.Тимошенко.