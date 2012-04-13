Німецькі лікарі закінчили візит до Тимошенко

23:01, 13 квітня 2012
Політика
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Німецькі лікарі оглянули екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко у Качанівській виправній колонії у Харкові.

Німецькі лікарі за результатами огляду екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко складуть два звіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпл.

За його словами, за результатами візиту до Харкова німецькі лікарі підготують два звіти: перший - про стан здоров’я Ю.Тимошенко, другий - про відповідність необхідним вимогам харківської лікарні «Укрзалізниці», де Міністерство охорони здоров’я пропонує екс-прем’єру пройти курс лікування.

К.Айнхойпл зауважив, що перший звіт буде надано самій Ю.Тимошенко та представникам міжнародної медичної комісії. Другий – Ю.Тимошенко та представникам української влади.

«Немає ніяких причин засекречувати звіт», - наголосив він.

При цьому К.Айнхойпл відмовився оголошувати конкретні висновки про стан здоров’я Ю.Тимошенко та щодо умов у лікарні «Укрзалізниці».

Він наголосив, що найближчими днями німецька сторона осмислить та впорядкує побачене у лікарні й надасть свої висновки у письмовому вигляді.

«Ми сьогодні робили записи, ми зможемо сказати щось після того як узагальнимо побачене», - сказав К.Айнхойпл.

«Це дуже красива лікарня, але це не означає, що госпіталізація туди Тимошенко буде гарантувати її одужання», - додав він.

К.Айнхойпл зазначив, що Ю.Тимошенко хвора, і ця хвороба спричиняє біль.

На його думку, на сьогодні Ю.Тимошенко через хворобу не може брати участі у судових засіданнях.

«З медичної точки зору, я вважаю, було б неприйнятним, щоб пані Тимошенко брала участь у судових засіданнях», - сказав К.Айнхойпл.

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