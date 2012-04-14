ПР спробує обійтися без "тіньового штабу"

00:41, 14 квітня 2012
Політика
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Партія регіонів визначитися з керівництвом виборчого штабу на вибори до Верховної Ради України 23 квітня на засіданні Політради.

Хто керуватиме виборчим штабом, хто - кампанією, вирішиться на Політраді 23 квітня

Про цеповідомивлідерфракціїПартіїрегіоніву ВерховнійРадіУкраїни ОлександрЄфремоввефірітелеканалу«Інтер».

За йогословами,«23квітня в17.00у насбуде засіданняПолітрадиі,ядумаю,щоврамкахцього засіданняу насбудевизначено,хтобудекеруватиштабом,хтобуде -кампанієюі,взагалі,хтобудевходитивштаб».

О.Єфремовпообіцяв,що якщо«хтосьз чиновниківувійдевкерівніоргаништабу,значить вонибудутьзобов'язанізалишитисвоюроботу, ізасвійрахунок».

О.Єфремовкаже,що йоготочно непризначатькерівникомштабу,оскільки унього «дійсновеликий обсягроботивпарламенті».

Політиктакожпообіцяв,щонацихвиборах небудевПартіїрегіонівкрімофіційного,ще йтіньовоговиборчогоштабу,як цебулонапопередніхвиборах.«Цього рокутакого небуде.Будемовсеробити більшвідкрито», -підкресливвін.Прицьому додав: «Взагалі-то,миналаштованіі робимовсе длятого,щоб виборибуличеснимиі прозорими».

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