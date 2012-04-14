Корупція косить лави керівників Алупки

За інформацією правоохоронців, чиновник з листопада 2011 року незаконно жив у санаторії Міністерства охорони здоров'я України. Протокол складений за матеріалами прокуратури.

"Посадовець, використовуючи службове становище, порушуючи вимоги закону "Про принципи запобігання і протидії корупції", безплатно проживав в одному із санаторіїв МОЗ України, чим завдав збитків на суму майже 40 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Адмінпротокол направили до суду.

Як повідомляв УНІАН, депутати міськради 3 квітня висловили недовіру меру Алупки Віктору Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження. Після цього обов'язки мера Алупки виконує секретар міськради П.Постников.

Прокуратура Ялти 10 квітня склала на В.Толстонога протокол про корупцію: мер був єдиним власником двох приватних фірм, які минулого року одержали близько 2 млн грн доходу.