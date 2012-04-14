Адвокат: Вбивця Щербаня не свідчитиме проти Тимошенко

Виконавець вбивства депутата і бізнесмена Євгена Щербаня Вадим Болотських не буде змінювати свої свідчення, щоб вказати на причетність до справи колишніх керівників уряду Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка.

Про це в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (№ 14, 13-20 квітня) заявив адвокат Дмитро Поєзд, який захищав В.Болотських під час досудового слідства у 2001-2003 роках.

На запитання, чи може кілер змінити свої показання, адвокат заявив: «Болотських пошле їх на три букви. Він чекає, коли його переправлять у Росію. І розуміє, що його оберігатимуть і він буде живий доти, доки не дасть показань на Лазаренка і Тимошенко. У нього є шанс виграти час, і він це розуміє».

«Тож тут прокуратурі нічого не світить - Болотських не даватиме неправдивих свідчень», - додав Д.Поєзд.

Адвокат нагадав, що луганський Апеляційний суд не знайшов складу злочину ні в діях П.Лазаренка, ні в діях Ю.Тимошенко.

«Тепер необхідно поновлювати слідчі заходи. Допитати того ж таки Лазаренка, перевірити інформацію. І це при тому, що представники Генпрокуратури стверджують: щойно Лазаренко ступить на українську землю, його заарештують. Питання - хто ж так робить? Мені здається, дехто в цій країні дуже боїться повернення Лазаренка. До речі, США тепер не дадуть дозволу на його допит. У них зовсім інші закони. Треба було його допитувати тоді, коли йшло слідство. А тепер прокуратуру чекає розчарування», - зазначив він.