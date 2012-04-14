Льовочкін торік поклав на рахунки 126 мільйонів

Глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін торік отримав 7419,5 тис. грн сукупного доходу та поклав на рахунки у банки та фінансові установи 126 721 096 грн, таким чином збільшивши суму вкладів до 127 млн 587 тис. 721 грн.

Відповідні дані наведені у його податковій декларації за 2011 рік, оприлюдненій на сайті глави держави.

Зокрема, С.Льовочкін отримав 313997 грн зарплати, 7 млн 419 тис. грн склали дивіденди та проценти, ще 2,5 тис. грн - страхові виплати.

Згідно з даними, вказаними у декларації, С.Льовочкін має у своєму розпорядженні земельну ділянку площею 1300 кв. м і квартиру площею 205,5 кв. м.

Крім того, глава АП володіє двоми легковими автомобілями 2010 року випуску: Mercedes Benz S500 5461 та Mercedes Benz S600 5513, який придбав у минулому році за 1 млн 25 тис. грн.

Окрім цих транспортних засобів С.Льовочкін у 2011 році купив за 190 тис. грн мотоцикл Harley Davidson.

Вартість цінних паперів, якими володіє С.Льовочкін і переважна кількість яких розміщена за кордоном, становить 79923 грн.