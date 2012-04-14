Герман зарплатою гасить кредит
17:49, 14 квітня 2012Політика
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Радник Президента України Ганна Герман у 2011 році отримала 269948 грн сукупного доходу, з яких 223505 грн - зарплата.
Ганна Герман
Відповідні дані наведені нею у податковій декларації, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.
Згідно ії декларацією, авторська винагорода Г.Герман склала 41943 грн, дарунок (картина) - 4,5 тис. грн.
Радник Президента має у власності квартиру площею 77,8 кв. м.
У 2011 році Г.Герман погасила позику та відсотки по ній на загальну суму понад 200 тис. грн.
Чоловік Г.Герман у 2011 році отримав майже 130 тис. грн сукупного доходу.
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