Герман зарплатою гасить кредит

17:49, 14 квітня 2012
Політика
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Радник Президента України Ганна Герман у 2011 році отримала 269948 грн сукупного доходу, з яких 223505 грн - зарплата.

Ганна Герман

Відповідні дані наведені нею у податковій декларації, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

Згідно ії декларацією, авторська винагорода Г.Герман склала 41943 грн, дарунок (картина) - 4,5 тис. грн.

Радник Президента має у власності квартиру площею 77,8 кв. м.

У 2011 році Г.Герман погасила позику та відсотки по ній на загальну суму понад 200 тис. грн.

Чоловік Г.Герман у 2011 році отримав майже 130 тис. грн сукупного доходу.

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