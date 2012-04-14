Янукович - українцям: Христос Воскрес!

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Великдень - це свято любові та відродження, символ нашого спасіння. У цей день ми спільно молимо Бога наповнити наші серця світлом та радістю. Ми просимо Всевишнього захистити Україну та дарувати щастя та впевненість у майбутньому. Бажаю усім нам терпіння та віри у власні сили. Бажаю кожній українській родині миру, достатку та злагоди. Христос Воскрес!».