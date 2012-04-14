Янукович - українцям: Христос Воскрес!
20:11, 14 квітня 2012Політика
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Президент України привітав співвітчизників із світлим Воскресінням Христовим.
Віктор Янукович сьогодні - в Лаврі
Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Великдень - це свято любові та відродження, символ нашого спасіння. У цей день ми спільно молимо Бога наповнити наші серця світлом та радістю. Ми просимо Всевишнього захистити Україну та дарувати щастя та впевненість у майбутньому. Бажаю усім нам терпіння та віри у власні сили. Бажаю кожній українській родині миру, достатку та злагоди. Христос Воскрес!».
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