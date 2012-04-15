Голова сільради: влада поділила людей на 17 сортів

В України є два шляхи: еволюційний та революційний, вважає сільський голова Старої Збур'ївки Голопристанського району Херсонської області Віктор Маруняк.

Про це він розповів в інтерв’ю Gazeta.ua.

"Еволюційний зовсім поруч, можемо його спробувати. Якщо ж не вийде, то буде революція. У цієї влади немає відчуття самозбереження — настільки вона чудить, налаштовує проти себе людей, що аж дивуєшся. Як ви вже такі нахабні, то хоч би хитрі були. Дивлюся навіть по нашій районній адміністрації — це ж дурні на всю голову. Папірець прийшов у село на осередок Партії регіонів. Помилилися, передали мені. Пишуть: провести зібрання осередку. Головне питання порядку денного — ревізія чисельного й якісного складу осередку. Коли прочитав, офіґєл! Вони ще 2004-го ділили країну на три сорти. А тепер поділили на 17 — "по мере ценности для партийной организации". Серед перших — народні депутати Верховної Ради, це ясно. Сільські голови — сьомі. Лікарі — десяті. Пенсіонери, їхній залізобетонний електорат, на останньому місці — після безробітних. Вони вважають людей біомасою", - зауважив сільський голова.

За словами Віктора Маруняка, так далі тривати не може і повинно щось відбутися.