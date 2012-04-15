Тимошенко привітала українців з Великоднем

«Цієї неділі ми відзначаємо найсвітліше, найтепліше та, мабуть, найвеличніше християнське свято – Великдень! Заради спасіння людства Син Божий віддав найдорожче – життя і подарував людству надію на вічний світ. Своїм прикладом, міцністю духу Ісус довів, що Любов, Віра, Надія сильніші за страх», - йдеться у вітанні Ю.Тимошенко, розміщеному на її сайті.

Як зазначила екс-прем’єр, «Великдень – це свято перемоги життя над смертю, свободи над рабством, добра над злом. Воскресіння Христове несе з собою нові надії, нові сподівання, нові мрії. Невипадково саме зараз повертаються додому з далеких країв птахи, просинається природа, народжується новий світлий світ».

«Нехай сьогодні не все справедливо, нас оточують проблеми та печалі, але завжди треба знати та вірити, що всі труднощі та негаразди – це тимчасові явища. Завдяки Божій милості, Його Волі та Любові ми обов‘язково побудуємо таке життя, якого варті», - підкреслила Ю.Тимошенко.

За її словами, «Україна – це свята, велика земля, з якої, я впевнена, розпочнеться духовне відродження».

«Просто треба жити так, як нас навчив Ісус, який довів, що життя чогось варте, якщо воно присвячується боротьбі за справжні цінності, справжню віру та справедливість», - зазначила Ю.Тимошенко.

«Прошу Вас в цей світлий день забути всі печалі та жалі, простити один одному образи, посміхнутися, побажати добра і щастя ближнім своїм. Бо в світі є сила, яку ще нікому не вдалося здолати - це сила Любові!», - наголошується у вітанні.