В Україні з'явиться посольство Йорданії

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам.

«У нас немає ніяких проблем, ми готові запропонувати і приміщення, і земельну ділянку, ми чекаємо зараз, коли це питання вирішить йорданська сторона», - сказав В.Янукович.

За його словами, сьогодні прем’єр-міністр Йорданії Аун аль-Хасавне під час переговорів повідомив, що Король Йорданії Абдалла ІІ доручив уряду відкрити Посольство Йорданії в Україні.

«Це питання найближчого часу», - сказав Президент.