В Україні з'явиться посольство Йорданії
03:35, 17 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович сподівається, що найближчим часом в Україні буде відкрито Посольство Йорданського Хашимітського Королівства.
|Віктор Янукович каже, що це питання часу
«У нас немає ніяких проблем, ми готові запропонувати і приміщення, і земельну ділянку, ми чекаємо зараз, коли це питання вирішить йорданська сторона», - сказав В.Янукович.
За його словами, сьогодні прем’єр-міністр Йорданії Аун аль-Хасавне під час переговорів повідомив, що Король Йорданії Абдалла ІІ доручив уряду відкрити Посольство Йорданії в Україні.
«Це питання найближчого часу», - сказав Президент.
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