Клюєв: Корупція набула масштабів національного лиха

Її викорінення, мабуть, найважливіше завдання влади.

Про це пише секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв у статті «Як уникнути круговороту корупціонерів у системі влади», опублікованій сьогодні в УНІАН.

За словами секретаря РНБОУ, «перманентне політичне протистояння в Україні в двохтисячних роках сприяло розкладанню інститутів влади. Демократію підмінили вседозволеністю. Корупція набула масштабів національного лиха - підірвала віру громадян у власну державу, значно обмежила її розвиток. Зламавши управлінську дисципліну, стала однією з ключових причин гальмування будь-яких реформ. Корупційні дії вбивають конкуренцію, знижують темпи модернізації економки».

А.Клюєв наводить такі дані: сумарно за останні 2 роки (2010-2012), за даними МВС, до кримінальної відповідальності притягувалося 388 депутатів різних рівнів і різної партійної приналежності, сотні високопосадових працівників міністерств і відомств, регіональних і місцевих адміністрацій, мери міст і сільські голови. Лише у 2011 році в результаті розслідування більш ніж 2-х тисяч справ до кримінальної відповідальності притягнуто 999 чиновників. «Думаю, це лише початок. Але справа - не в кількості кримінальних справ, а в їх якості й доведенні до адекватного покарання», - зазначає секретар РНБОУ.

А.Клюєв нагадує, що Президент України «означив болючу проблему чітко, підкресливши, що корупція в Україні перетворилася на спосіб існування бюрократичного апарату. Глава держави зажадав суттєвої активізації роботи й підвищення ролі Національного антикорупційного комітету, поклавши забезпечення його діяльності на Апарат Ради національної безпеки та оборони».

«Як виконавчий секретар Національного антикорупційного комітету, я можу стверджувати: нам цілком під силу переламати ситуацію. Сьогодні для цього є головне - політична воля», - переконаний А.Клюєв.

*** Повну версію статті читайте на сайті УНІАН.