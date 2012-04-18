В ГПУ чекають, поки Мельниченко сам до них прийде з плівками по Щербаню

У Генеральній прокуратурі України переконані, що колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко сам зобов’язаний надати свідчення і докази, якщо йому щось відомо про обставини вбивства народного депутата України Євгена Щербаня.

Про це в коментарі УНІАН заявив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко.

Нагадаємо, 17 квітня М.Мельниченко на своїй сторонці в Фейсбуці заявив, що готовий оприлюднити записи, які стосуються вбивства депутата і бізнесмена Є.Щербаня. М.Мельниченко написав: “Якщо дуже коротко - то так, в кабінеті Кучми про це вбивство Щербаня говорили”. “Я готовий надати всю наявну в мене інформацію в першу чергу сину Щербаня, щоби він знав правду про вбивство свого батька, якою б вона не була. Також я готовий надати цю інформацію ГПУ, адвокатам Тимошенко,” - наголосив він.

Ю.Бойченко, у відповідь на запитання, чи проситиме ГПУ М.Мельниченка надати ці записи слідству, сказав: «А навіщо нам його про щось просити. По-перше, він перебуває у міжнародному розшуку у кримінальній справі, яку веде СБУ, є рішення суду про його примусову доставку в суд для обрання міри запобіжного заходу. По-друге, він, як громадянин України, зобов’язаний надати свідчення або докази, якщо йому щось відомо про скоєння цього злочину».

«В який спосіб, це вже його справа. І він його, певно, знайде», - сказав Ю.Бойченко.

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано й осуджено 8 осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо П.Лазаренка. П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем'єр-міністра визнано причетним до вбивства цих людей.

4 квітня 2012 року на прес-конференції син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко та П.Лазаренка причетними до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.

І Ю.Тимошенко, і П.Лазаренко спростували ці обвинувачення і заявили, що не мають жодного відношення до вбивства Є.Щербаня.