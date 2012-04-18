Журналісти подали в суд на Верховну Раду через квартири депутатів

Так у середу був поданий позов до Апарату Верховної Ради, повідамляє сама Українська правда.

Причиною позову стало надання неповної інформації на запит щодо інформації про вартість та площу службового житла, виділеного народним депутатам.

Зокрема це стосується відмови вказати прізвища, імені та по батькові кожного депутата шостого скликання, який отримав службове житло.

Це було аргументовано тим, що зазначені відомості належать до конфіденційної інформації, поширення якої не допускається без згоди особи.

Однак аналіз українського законодавства про інформацію вказує на те, що надання неповної інформації у цьому випадку є неправомірними.

Таким чином, Апарат ВР необґрунтовано відмовив "Українській правді" у наданні на запит інформації, яка за законом є відкритою, чим порушив право позивача на доступ до публічної інформації.