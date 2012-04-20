Захистити історичні місця столиці кияни зможуть на референдумі

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА , сказав голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з мешканцями Андріївського узвозу, членами органу самоорганізації населення Андріївського узвозу та членами Гуманітарної ради Києва 19 квітня.

«Ми рішуче налаштовані захистити Київ від варварської забудови. Я ініціював проведення референдуму щодо ключових питань проекту Генерального плану Києва. За підтримки киян на цьому референдумі ми покладемо край висотній забудові центра столиці, захистимо схили Дніпра. Що і де будувати – вирішуватимуть виключно мешканці міста. Тільки разом ми зробимо нашу столицю ще кращою», – зазначив очільник міста і висловив переконання, що кияни підтримають такі наміри міської влади.

Під час зустрічі Олександр Попов повідомив, що КМДА підготувала та подала на затвердження Київради проект змін до Статуту територіальної громади міста Києва. Згідно з проектом, у столиці дозволяється затвердження Статуту вулиці, що має статус пам’ятки містобудування місцевого значення. Якщо депутати підтримають проект рішення – вже найближчим часом буде підготовлено проект Статуту Андріївського узвозу.

Олександр Попов підкреслив, що Статут узвозу має передбачити, що жодні будівельні чи навіть ремонтні дії на історичній вулиці не можуть проводитися без погодження з Наглядовою радою узвозу та мешканцями вулиці.