Тимошенко не їздила до Москви і не збирається - прес-секретар

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не була і найближчим часом не збирається до Москви.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Віталій ЧЕПІНОГА, коментуючи появу сьогодні в деяких ЗМІ інформації про те, що ніби-то відбувся візит лідери БЮТ до Москви.

За його словами, наразі Ю.ТИМОШЕНКО працює над коаліційною угодою, і доки цю роботу не буде завершено, доки не буде сформовано коаліцію, вона нікуди не збирається виїздити, зокрема, до Москви.

На запитання, що може стояти за появою такої інформації, В.ЧЕПІНОГА, заявив: “Очевидно, ті, хто розповсюдив її, справді вважає це провокацією, але, на нашу думку, на провокацію це не тягне, оскільки ні на що не впливає”.

Нагадаємо, що російське видання Politua.Ru повідомило, що Ю.ТИМОШЕНКО позавчора інкогніто побувала з робочим візитом в Москві. Джерело в адміністрації президента РФ повідомило виданню, що "Юлія Володимирівна зустрічалася з першим віце-прем`єром Дмитром МЕДВЄДЄВИМ".

Щоправда, ряд депутатів фракції БЮТ в цей день перебували в Москві і цілком могли забезпечувати організаційну і інтелектуальну сторону переговорів свого лідера.

При цьому видання припускає, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО була в Москві, то гіпотетично мета її візиту і переговорів (у цей доленосний для української влади час) була б лише одна: залучити офіційний Кремль у внутрішньоукраїнський переговорний політичний процес з обрання прем’єр-міністра України новою Верховною Радою.