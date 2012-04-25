Арбузов скликає перше за два роки засідання ради НБУ

Глава Національного банку України Сергій Арбузов призначив перше за два роки засідання ради НБУ. На зборах, які відбудуться у четвер, буде вирішено низку технічних бюджетних питань НБУ, які були накопичені за цей період. Члени ради не виключають також обрання нового голови, називаючи поки єдину кандидатуру — Романа Шпека, пише Комерсант-Україна.

На призначені на 26 квітня збори ради НБУ винесено 10 питань, розповіли "Ъ" члени ради. "Ми розглянемо ряд технічних питань, таких, як, наприклад, затвердження бюджетів", - відзначив директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць. "Але я не виключаю, що при розгляді пункту "різне" можуть підняти питання про обрання голови ради", - відзначив інший член ради НБУ.

Згідно закону про НБУ, рада щорічно до 15 вересня повинна затверджувати кошторис витрат і доходів центробанку наступного року і подавати у Верховну раду і Кабмін інформацію про прогнозований прибуток для перерахування до бюджету. До 1 квітня кожного року рада також повинна подавати дані про прогнозований прибуток для включення в проект бюджету наступного року. До 1 листопада члени ради повинні вибрати аудиторську фірму, яка перевірятиме НБУ, а до 30 квітня наступного року — затверджувати її звіт.

Варто відзначити, що рада НБУ не збиралася з березня 2010 року, а термін повноважень її глави — Петра Порошенка — закінчився 23 лютого 2010 року. Нового голову не вдавалося вибрати через відсутність кворуму. Пан Порошенко пояснював, що тепер правом скликання ради володіє тільки глава НБУ. "Дуже добре, що Сергій Арбузов, нарешті, зміг скликати раду", - каже Василь Горбаль.

Питання обрання голови члени ради обговорювати не хочуть.

Відзначимо, що згідно ст. 10 закону про НБУ в раду взагалі не можуть входити люди, які мають представницький мандат або керують яким-небудь органом державної влади. Отже, обрання одного з членів Кабміну або АП нелегітимно, підкреслив один із членів ради. "Ще півроку тому активно обговорювалося призначення головою Романа Шпека, але чи буде це зараз — подивимося", - розповів один з членів ради. "Я не прагну змінити свій статус і готовий працювати з тим головою, якого запропонує Сергій Арбузов", - заявив Роман Шпек. "Я знаю, що дуже хотів очолити орган Ігор Прасолов. Оскільки повноваження в раді найбільш ймовірного кандидата — Велерія Геєца — закінчилися", - додав інший член ради. Ігор Прасолов відмовився коментувати кандидатури.