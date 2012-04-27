100 тисяч підписів на захист Тимошенко й Луценка потрапили до Страсбурга

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Україна – Вперед!», за словами першого заступника голови партії, заступника члена постійної делегації України у ПАРЄ Євгенія Суслова, під час роботи сесії ПАРЄ в нього відбулась зустріч з представниками Моніторингового комітету, котрі вивчають ситуацію в Україні, яким і були передані підписи українців.

«У нас була зустріч із членами Моніторингового комітету та депутатами, які безпосередньо займаються моніторингом ситуації в Україні. Їм ми і передали зібрані підписи. Крім того, у зв’язку із ситуацією, яка склалася довкола Юлії Тимошенко в Україні під час нашого перебування у Страсбурзі, у нас також були й інші зустрічі. Зокрема, щодо ситуації в Україні ми спілкувалися з президентом ПАРЄ Жан-Клодом Міньйоном та з комісаром Ради Європи з прав людини Нілсом Муйжнієксом», – сказав він.

За словами Є.Суслова, європарламентарії були вражені тим, що питання політичних репресій в Україні набуло такого суспільного резонансу. Він висловив сподівання, що передані підписи матимуть вплив на остаточне рішення ПАРЄ щодо ситуації в Україні.

«Вони були вражені тим, що це питання переростає з політичного у суспільне, що громадські активісти, громадські лідери та волонтери, які не пов’язані з політикою, зацікавлені в тому, щоб влада припинила розправу над політичними опонентами. Я переконаний, що це матиме своє відображення у рішеннях стосовно України, тому що коли звертаються політичні сили – це одна справа, а коли звертаються звичайні люди – це вже зовсім інша справа», – сказав він.