100 тисяч підписів на захист Тимошенко й Луценка потрапили до Страсбурга
Понад 100 тисяч підписів українців під вимогою до Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо визнання Юлії Тимошенко та Юрія Луценка політв’язнями були передані до Моніторингового комітету ПАРЄ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Україна – Вперед!», за словами першого заступника голови партії, заступника члена постійної делегації України у ПАРЄ Євгенія Суслова, під час роботи сесії ПАРЄ в нього відбулась зустріч з представниками Моніторингового комітету, котрі вивчають ситуацію в Україні, яким і були передані підписи українців.
«У нас була зустріч із членами Моніторингового комітету та депутатами, які безпосередньо займаються моніторингом ситуації в Україні. Їм ми і передали зібрані підписи. Крім того, у зв’язку із ситуацією, яка склалася довкола Юлії Тимошенко в Україні під час нашого перебування у Страсбурзі, у нас також були й інші зустрічі. Зокрема, щодо ситуації в Україні ми спілкувалися з президентом ПАРЄ Жан-Клодом Міньйоном та з комісаром Ради Європи з прав людини Нілсом Муйжнієксом», – сказав він.
За словами Є.Суслова, європарламентарії були вражені тим, що питання політичних репресій в Україні набуло такого суспільного резонансу. Він висловив сподівання, що передані підписи матимуть вплив на остаточне рішення ПАРЄ щодо ситуації в Україні.
«Вони були вражені тим, що це питання переростає з політичного у суспільне, що громадські активісти, громадські лідери та волонтери, які не пов’язані з політикою, зацікавлені в тому, щоб влада припинила розправу над політичними опонентами. Я переконаний, що це матиме своє відображення у рішеннях стосовно України, тому що коли звертаються політичні сили – це одна справа, а коли звертаються звичайні люди – це вже зовсім інша справа», – сказав він.