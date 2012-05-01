Німецький урядовець закликає провести усі матчі Євро лише у Польщі

Про це вона заявила німецькому виданню Westfalen-Blatt, повідомляють польські ЗМІ.

"Я за те, аби перенести зустрічі... Є ще час на те, аби перевірити, чи можна буде провести усі матчі лише у Польщі або у Польщі та іншій країні", - сказала німецький урядовець.

Г.Копп пояснила свою позицію бажанням покарати представників української влади за порушення демократичних цінностей.

"Хто постійно порушує права людини, повинен враховувати можливі наслідки. Ми несемо за це відповідальність та повинні бойкотувати Чемпіонат Європи в Україні", - сказала вона.

Г.Копп також закликала спортсменів разом з урядами та парламентами виступити проти порушення прав людини в Україні.