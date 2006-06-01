В Україні багато геїв і лесбіянок серед робітників і селян?

В Україні налічується від 420 тис. до 1,2 млн. геїв і лесбіянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу керівник гей-форуму України Святослав ШЕРЕМЕТ. Брифінг був присвячений гей-параду, що проходив в Москві 27 травня. Цей парад був розігнаний гомофобною громадськістю.

За словами С.ШЕРЕМЕТА, в Україні дуже багато геїв і лесбіянок серед робітників і селян. Він заявив також про необхідність легалізувати одностатеві шлюби. «Зараз в Україні налічується сотні тисяч одностатевих сімей», - сказав він, зазначивши, що нинішня українська влада лояльна до гей-співтовариства.

С.ШЕРЕМЕТ додав, що в Україні налічується 6-7 зареєстрованих гей-організацій.

«Динаміка розвитку руху геїв і лесбіянок (в Україні) має позитивну тенденцію», - сказав С.ШЕРЕМЕТ. Він зарахував Польщу і Росію до розряду гомофобних країн.

«Київ - вельми лояльне до геїв місто», - сказав С.ШЕРЕМЕТ. Проте він вважає, що в найближчі 10-15 років гей-парад у Києві не очікується через гомофобні настрої громадськості.

С.ШЕРЕМЕТ з українськими товаришами також брав участь в цьому параді в Москві.

На його думку, цей захід був лакмусовим папірцем для перевірки російської демократії, яка не витримала перевірки. «Росія не витримала тест на демократію», - сказав С.ШЕРЕМЕТ.

Він зазначив, що серед депутатів усіх рівнів в Україні є люди, які надають негласну підтримку ЛГБТ (лесбіянкам, геям, бісексуальності і трансгендерним особам). Проте на запитання про ставлення нового мера столиці до геїв і лесбіянок відповідь не була не оптимістичною, оскільки Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є автором закону про громадську мораль, в якому є положення, що обмежує права людини. «Маючи мером таку людину, можна прогнозувати негативне ставлення до ЛГБТ» - сказав С.ШЕРЕМЕТ.