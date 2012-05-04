Пшонка назвав «вигадками» оприлюднені Карпачовою фото з синцями Тимошенко

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка назвав «вигадками» фотографії, оприлюднені на той час Омбудсманом Ніною Карпачовою, на яких екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко демонструє тілесні ушкодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, в Україні існує закон, відповідно до якого особа, яка заявила про нанесення їй тілесних ушкоджень, має скористатися правом проходження судово-медичної експертизи.

«Все інше, поза законом - вигадки, включаючи фотографії, які Ніна Іванівна Карпачова не дуже обдумано, а може і дуже обдумано, зробила, щоб шокувати світ», - сказав В.Пшонка.

За його словами, двоє підлеглих Н.Карпачової надали покази, згідно якими після відвідування Ю.Тимошенко омбудман поклала перед ними фотознімки і поставила завдання зробити їхній опис.

При цьому В.Пшонка додав, що підлеглі зауважили, що на знімках не витримано кольори та освітлення, що унеможливлює надання висновків про походження синців.

У зв’язку з цим, зазначив генпрокурор, ці посадовці склали службову записку, яку Н.Карпачова особисто виправила на «експертний висновок». За словами В.Пшонки, своїм підлеглим Н.Карпачова сказала, що їм нічого боятися, оскільки документ не вийде за межі установи.

«Коли ці особи сказали, що це так робити не можна, Н.Карпачова сказала: «Історія вас не забуде», - зазначив В.Пшонка.

Він вважає політичною заяву Н.Карпачової про побиття Ю.Тимошенко у колонії. «Тобто я думаю, що Карпачова Ніна Іванівна мала яскраво політичний характер, коли коментувала цю ситуацію», - сказав генпрокурор.

Враховуючи викладене та результати перевірки за заявою екс-прем’єра про її побиття працівниками колонії, В.Пшонка наголосив, що немає жодних підстав, в тому числі враховуючи покази понад 80 свідків, стверджувати, «що мало місце побиття засудженої Ю.Тимошенко, що вона втрачала свідомість».

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня під час транспортування до лікарні. Про побиття також заявила сама Ю.Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

Президент України Віктор Янукович дав доручення Генпрокуратурі провести розслідування за заявою про побиття Ю.Тимошенко.

25 квітня на той час Омбудсмен Ніна Карпачова заявила, що її представник під час огляду Ю.Тимошенко виявив на її тілі синці на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у правій пахвинній ділянці живота.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії стосовно Ю.Тимошенко катуванням.

27 квітня Н.Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході чого, за її словами, було завдано тілесних ушкоджень. Фотографії зробила сама Н.Карпачова.

Сьогодні, 4 травня, В.Пшонка заявив, що Генеральна прокуратура відмовила Ю.Тимошенко у порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття під час транспортування із виправної колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.