У «Свободі» кажуть, що спецслужби фабрикують їх причетність до терактів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода»

"Зміст питань, які мені ставили, чітко засвідчує спроби спецслужб сфабрикувати версію про причетність опозиції, зокрема "Свободи", до організації терактів у Дніпропетровську", – зазначив А.Денисенко.

"Мене цілком серйозно запитували, чи я виготовляв коли-небудь вибухові речовини або вибухові пристрої, чи маю якесь відношення до організації та здійснення терактів. І це при тому, що усім у Дніпропетровську чудово відома моя позиція щодо застосування виключно конституційних і ненасильницьких методів політичної боротьби. Питання стосовно діяльності ВО "Свобода" мали відкрито тенденційний характер, щоби надалі нашу партію можна було потрактувати як незаконне воєнізоване формування. Зокрема запитували, чи не використовують у нашій організації прізвиська і псевда, чи не має серед членів партії екстремістськи та радикально налаштованих осіб», - сказав А.Денисенко.

«Відповідаючи на питання, що мені відомо про осіб, які здійснили теракти, я висловив свою думку, що за ними можуть стояти спецслужби Росії, зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні, або партія влади", - заявив «свободівець».