Луценко хоче відтягнути на себе всіх «балбесів-прокурорів»

Як передає кореспондент УНІАН, таку відповідь на запитання судді він дав сьогодні на початку судового засідання Апеляційного суду Києва.При цьому Ю.Луценко пояснив, що наразі немає ніяких претензій до головуючого. Однак він має претензії до прокурорів, але оскільки раніше в суді першої інстанції подання про їх відвід відхилялися, то немає сенсу робити цього зараз.

«Вважаю за потрібне відтягнути на себе всіх балбесів-прокурорів, щоб іншим підсудним повезло», - сказав він, маючи на увазі прокурорів Віктора Клименка, Євгена Зінченка, Дмитра Лобаня.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.