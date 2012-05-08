У Коморовського вважають правильним рішення перенести саміт у Ялті

Радник Президента Польщі Броніслава Коморовського з міжнародних питань Роман Кужняр вважає правильним рішення перенести запланований на суботу саміт глав держав Центральної Європи.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Польщі, коментуючи рішення української влади перенести саміт у Ялті через відмову поїхати на нього більшості запрошених на захід глав держав.

«Це добре рішення, добре для усіх – для Києва та для усіх тих, хто туди планували поїхати», - сказав він.

Він відзначив, що українська влада консультувалася з приводу цього рішення з польськими партнерами, висловивши думку, що саміт може відбутися ще в цьому році.

Р.Кужняр сказав, що перенесення саміту позитивно вплине на відносини України з Польщею та іншими європейськими державами.

Раніше, коментуючи ситуацію польським медіа, радник Б.Коморовського сказав, що саміт навряд чи був би успішним, в разі його проведення, та організаторам заходу довелося би вислухати «щиру оцінку» справи екс-глави уряду Юлії Тимошенко.

«Бачу лише самі позитивні аспекти цього рішення», - сказав він, цитує TVN24.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в МЗС повідомили, що Україна переносить саміт в Ялті через те, що низка глав європейських держав не зможе взяти в ньому участь.

До цього п’ятеро Президентів європейських країн, зокрема Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії, прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті Президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.

Не зважаючи на перенесення ялтинського саміту, Президент Литви Даля Грібаускайте планує відвідати Україну у найближчі дні.