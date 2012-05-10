Азаров: Україна розвиватиметься на власний розсуд, а не за чужими вказівками

Україна розвиватиметься на власний розсуд, виходячи з національних інтересів, а не за чужими вказівками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Вчора наш народ відзначив велике свято – День Перемоги. Хочу ще раз від душі привітати наших ветеранів. Вони врятували цивілізацію, засновану на гуманістичних цінностях. День Перемоги – це день народження практично всіх сучасних європейських демократій. І ці ж солдати Перемоги разом з усім народом відродили зруйновану країну. Тільки уявити, скільки біди, страждань, втрат випало на долю кількох поколінь нашого народу. Скільки б ми зараз не зробили для них, ми все одно в неоплатному боргу», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що все життя кількох поколінь пройшло в очікуванні «світлого майбутнього». За словами М.Азарова, за цей час ставились соціальні експерименти, були війна, відродження зруйнованого господарства, політична нестабільність і зовнішні втручання. «Фінансова криза, наприклад, або кабальна ціна на газ - все відкладали і відкладали для них достойне, стабільне життя», - зауважив прем’єр.

«І все ж зараз знаходяться негідники і всередині країни, і зовні, хто хоче поставити під сумнів європейську перспективу цих людей, нашого народу. Хто готовий зупинити поступ України, знову збурюючи нестабільність, висуваючи нашій державі абсурдні претензії. Не вийде. Наш народ проходив крізь більші випробування. У нас невичерпний потенціал для становлення України як процвітаючої незалежної держави. Ми здатні розвиватися на власний розсуд, виходячи з національних інтересів, а не за чужими вказівками», - наголосив глава уряду.

На думку М.Азарова, дуже важливо сьогодні використовувати кожен шанс для стабільного розвитку України, будувати, виробляти вітчизняні товари, якісно оновлювати сфери охорони здоров’я та освіти, підносити на новий рівень вітчизняну науку тощо.

«Тобто, реалізовувати творчі плани, відкинувши виснажливі для країни протистояння. Як це роблять, до речі, успішні нації», - підкреслив В.Азаров.