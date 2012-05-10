VIII міжнародний футбольний турнір «Seni Cup 2012»

16-17 травня на базі "Святошин" відбудеться фінал українського турніру для молодих людей з особливими потребами, переможці якого поїдуть на міжнародний фінал в Польщу.

Головна мета турніру - допомогти людям з обмеженими розумовими та фізичними можливостями адаптуватися в громадському середовищі та стати повноцінними учасниками суспільства. Також серед завдань турніру - популяризація спорту серед вихованців психоневрологічних інтернатів України, що навчає волі до перемоги та дарує позитивні емоції!

За регламентом, у 2012 році у футбольному турнірі візьмуть участь 12 команд з психоневрологічних інтернатів усієї України. На фінал в Польщу відправляться дві футбольні команди: команда, що зайняла перше місце на українському турнірі, і команда, яку оберуть організатори. Також в цьому році вперше в рамках турніру організатори додали до активних футбольних ігор кваліфікаційні ігри: шашки, шахи та дартс, які дадуть можливість людям з обмеженими фізичними здібностями також взяти участь в спортивних змаганнях.

Програма першого дня турніру, 16 травня:

14.00 - прес-конференція організаторів турніру. У прес-конференції візьмуть участь: директор компанії "Бела Трейд" Біяк Цезарі, віце-прем'єр-міністр України – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко, Посол Республіки Польща в Україні Генрік Литвин, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко; керівник програм Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Вікторія Миколаюк, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Алла Шлапак та інші офіційні особи.

14.30 - урочисте відкриття турніру, почесними гостями якого також стануть представники Київської міської державної дміністрації, Федерації футболу України, Федерації футболу м. Києва, Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, Міжнародного товариства польських підприємців в Україні, а також відомі політики, бізнесмени та футболісти.

15.00 - святковий концерт за участю: народної артистки України Наталії Бучинської, артистів дитячих вокальних і танцювальних колективів "Світ талантів".

15.30 - неформальне спілкування та фуршет, святковий торт і солодощі для учасників від спонсорів турніру: McDonalds, КК "АВК", ТМ Моршинська.

16:00 - виїзд до Києва, орієнтовний час прибуття – 16.30.

З 15:30 до 18:00 будуть проводитися футбольні матчі серед учасників турніру.

Для представників ЗМІ буде організовано трансфер на базу "Святошин" і назад.

Зустріч журналістів 16 травня о 12:30 біля станції метро «Шулявська» (площа біля танку).

Програма другого дня турніру, 17 травня:

З 10:00 до 13:00 будуть проводитися фінальні футбольні матчі. А також, вперше в історії турніру пройдуть кваліфікаційні міні-ігри по шашках, шахах та дартсу серед учасників турніру.

13:00 - урочисте закриття турніру, почесними гостями якого стануть: представники Міністерства соціальної політики, Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", Федерації футболу України та м. Києва, а також відомі політики, бізнесмени і футболісти.

13:30 - нагородження команд-переможців і учасників турніру.

14:00 - повернення в Київ, орієнтовний час прибуття 14:30.

Організатор турніру - компанія "Белла-Трейд", офіційний імпортер продукції TM Seni в Україні. Турнір проходить за підтримки Міністерства соціальної політики, Посольства Республіки Польща в Україні, Благодійного Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", TZMO SA. Спонсори восьмого турніру "Seni Cup 2012" - компанії McDonalds, КК "АВК", ТМ Моршинська, ПАТ "СК "ПЗП".

Підтримати турнір і привітати всіх учасників приїдуть: Посол Республіки Польща в Україні Г.Литвин, віце-прем'єр-міністр України – міністр соціальної політики України С.Тігіпко, Уповноважений Президента України з прав дитини Ю.Павленко, керівник проектів і програм Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" В.Миколаюк, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики А.Шлапак, представники Національного олімпійського комітету, віце-президент Федерації футболу України Борис Воскресенський, голова Федерації футболу м. Київ Ігор Кочетов та інші офіційні особи.

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Канахіна Анна

Тел: (095) 815-44-79

e - mail: senicup2012@gmail.com

*** Стартував турнір "Seni Cup" 19 років тому на території Польщі. Сьогодні ці змагання проводяться в Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литви, Білорусі та Україні. Турнір "Seni Cup" проводиться за усіма правилами FIFA з професійною суддівською оцінкою матчів і є прекрасною можливістю для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами та стимулювання фізичного розвитку у молодих людей, що мешкають в психоневрологічних інтернатах.