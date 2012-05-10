Кузьмін: сині плями з’являються на тілі Тимошенко і зникають

Про це Р.Кузьмін заявив в інтерв’ю інтернет-виданню EurActiv, оприлюдненому сьогодні.

“Що стосується Ю.Тимошенко, то за останній період, практично рік, ми знаємо - і це гола правда - є письмові документи про те, що сині плями з’являються на її тілі і зникають без будь-якого лікування. Ми засвідчили дюжину таких випадків, і ми хотіли розслідувати причини шляхом взяття зразків крові. Але Ю.Тимошенко забороняє будь-який аналіз її крові”, - сказав Р.Кузьмін.

“Вона розуміє, що завдяки зразкам крові, лікарі встановлять, чому з’являються ці сині плями. І, можливо, вона не хоче, щоб лікарі знайшли в її крові певні субстанції”, - додав перший заступник генерального прокурора.

Р.Кузьмін також зазначив, що аналіз крові міг би допомогти встановити, чим хворіє Ю.Тимошенко.

“І вона не має ніякої хвороби. Ось тому вона не дає зразки крові”, - вважає Р.Кузьмін.