Чоловік Тимошенко передав на Захід список урядовців для санкцій

Як повідомляє сайт Юлії Тимошенко, про це він сказав сьогодні на зустрічі з колишнім чеським сенатором від Громадянсько-демократичної партії Властімілом Сегналом, який 29 квітня почав голодування на знак солідарності з екс-прем'єром України.

«Звісно, нам як громадянам і патріотам України прикро, що країну чекає ізоляція, адже Євро-2012 – це велика подія для України, на яку всі так довго чекали. Але, з іншого боку, нам зрозумілі й побоювання керівників європейських держав за своїх громадян, котрі не можуть бути при такому режимі у повній безпеці. Тому перенесення фіналу турніру до будь-якої іншої країни видається єдино можливим політичним кроком», - сказав О.Тимошенко.

Чоловік Ю.Тимошенко також наполягає на необхідності запровадження персональних санкцій проти представників влади, зокрема, обмеження в’їзду та замороження банківських активів щонайменше на 10 років. "Нехай вони доведуть, що ці кошти отримані чесним шляхом", - вважає він.

О.Тимошенко передав колишньому чеському сенатору персональний список осіб, проти яких доцільно застосувати санкції.