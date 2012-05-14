Британські урядовці ще думають, чи їхати на футбол в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС заявив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг.

“Питання відвідування перебуває у процесі перегляду”, - сказав він, зазначивши, що раніше були плани відвідування британськими урядовцями фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні.

В.Хейг нагадав, що у жовтні в Україні відбудуться парламентські вибори. “Ми хочемо направити якнайбільше спостерігачів на вибори”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, Рада закордонних справ Європейського Союзу планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього Угоди про асоціацію, а також питання відвідування європейськими політиками матчів Євро-2012 в Україні.