Захист Тимошенко шукатиме правди в Страсбурзі - без рішення спецсуду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

За його словами, Вищий спеціалізований суд України намагається зволікати з розглядом касаційної скарги.

«Сьогоднішнє засідання (суду) ми вважаємо остаточним рішенням і йдемо в Європейський суд з прав людини», - сказав С.Власенко, коментуючи рішення про перенесення на 26 червня розгляду касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок Печерського райсуду та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій» справі.

Адвокат додав, що у своєму зверненні до Європейського суду захист спиратиметься на ст. 6 регламенту суду, а саме - «Право на справедливий суд».

С.Власенко зауважив, що тепер захист Ю.Тимошенко оскаржуватиме у ЄСПЛ весь вирок у «газовій справі». Він додав, що скаргу до ЄСПЛ планується направити найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

Сьогодні, 15 травня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій справі» на 26 червня через відсутність підсудної.