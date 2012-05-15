Захист Тимошенко шукатиме правди в Страсбурзі - без рішення спецсуду

11:52, 15 травня 2012
Політика
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Адвокати Тимошенко мають намір оскаржити вирок Печерського суду у «газовій справі» в Європейському суді з прав людини, не очікуючи на рішення суду касаційної інстанції.  

Сергій Власенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

За його словами, Вищий спеціалізований суд України намагається зволікати з розглядом касаційної скарги.

«Сьогоднішнє засідання (суду) ми вважаємо остаточним рішенням і йдемо в Європейський суд з прав людини», - сказав С.Власенко, коментуючи рішення про перенесення на 26 червня розгляду касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок Печерського райсуду та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій» справі.

Адвокат додав, що у своєму зверненні до Європейського суду захист спиратиметься на ст. 6 регламенту суду, а саме - «Право на справедливий суд».

С.Власенко зауважив, що тепер захист Ю.Тимошенко оскаржуватиме у ЄСПЛ весь вирок у «газовій справі». Він додав, що скаргу до ЄСПЛ планується направити найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

Сьогодні, 15 травня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій справі» на 26 червня через відсутність підсудної.

 

 

 

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