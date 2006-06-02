Кримський уряд очолив Віктор Плакіда

Верховна Рада Автономної республіки Крим проголосувала за призначення Віктора ПЛАКІДИ головою Ради міністрів Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 75 із 93 кримських депутатів, що взяли участь в голосуванні.

Довідка УНІАН. В.ПЛАКІДА народився в 1956 році. З 1999 року по січень 2004 року очолював Феодосійські електричні мережі. У липні 2001 року одержав ступінь кандидата економічних наук, захистивши в Харківському політехнічному інституті дисертацію на тему «Економічний механізм підвищення ефективності діяльності енергопостачальних підприємств». У 2002 році був обраний депутатом міськради Феодосії. У 2004 році зайняв посаду заступника технічного директора ВАТ «Крименерго», а в жовтні 2004 року – директора Кримської електроенергетичної системи «Укренерго».

Позачергові пленарні засідання ВР АРК з питання призначення уряду Криму мали були відбутися 26 травня, проте були перенесені у зв`язку з необхідністю продовжити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо кандидатури прем`єра. 29 травня на зустрічі Президента з кримським спікером Анатолієм ГРИЦЕНКОМ на посаду прем`єра автономії була заздалегідь узгоджена кандидатура В.ПЛАКІДИ.