Верховна Рада позбавила Тимошенко можливості лікуватися за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного проекту закону ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” щодо звільнення від покарання за хворобою, проголосували лише 131 народний депутат з 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект, внесений позафракційним народним депутатом Тарасом Чорноволом, передбачав, що особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку захворіла на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування.

При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.

Також судом може вирішуватися питання про направлення такої особи на лікування до медичного закладу, який знаходиться на території України або за її межами, за умови загрози її життю та здоров’ю в результаті хвороби до початку судового розгляду справи про звільнення від покарання за хворобою, про що судом виноситься відповідна ухвала.

За наявності підстав, передбачених статтею 84 Кримінального кодексу України, суддя районного (міського) суду за місцем відбування покарання розглядає подання установи, яка відає відбуванням покарання, та висновок лікарської комісії і звільняє засудженого від покарання чи подальшого його відбування.

При звільненні від подальшого відбування покарання засудженого, який захворів на тяжку душевну хворобу, суддя вправі застосувати примусові заходи медичного характеру відповідно до статей 92-95 Кримінального кодексу України.

При звільненні від подальшого відбування покарання засудженого, який захворів на іншу тяжку хворобу, суддя вправі винести ухвалу про направлення такої особи до медичного закладу, який знаходиться на території України або за її межами, за умови загрози її життю та здоров’ю в результаті хвороби до початку судового розгляду справи про звільнення від покарання за хворобою.

Якщо на психічну чи іншу хворобу тяжку хворобу захворів засуджений до виправних чи громадських робіт або штрафу, суддя у всіх випадках виносить постанову про звільнення його від подальшого відбування покарання.

На постанову та ухвалу суду з питань, визначених у цій статті, протягом семи діб з дня його оголошення прокурор, засуджений вправі подати апеляції до апеляційного суду.

Як зазначив народний депутат з фракції Партії регіонів Ярослав Сухий, цей законопроект є знущанням над здоровим глуздом. Він зауважив, що лікування ув’язнених відбувається за державні кошти. При цьому, наголосив він, у держави немає коштів, аби лікувати за кордоном хворих дітей, і буде несправедливо, якщо кошти будуть виділятися на лікування засуджених. «Хто має лікуватися за кошти держави за кордоном? Ті злодії і жуліки, які причетні до розкрадання коштів?», - сказав він.