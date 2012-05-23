УДАР застерігає «лінгвістів від політики» від ігор із мовою

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії з приводу розробленого регіоналами законопроекту «Про засади державної мовної політики», який провладна більшість планує внести на розгляд ВР цього тижня.

В «УДАРі» наголошують: напередодні виборів Партія регіонів вкотре намагається розколоти суспільство, відверто спекулюючи на делікатних мовних питаннях. Це свідчить лише про те, що у влади не залишилося жодного іншого аргументу в боротьбі за виборця. «Провалені усі реформи, економіка в кризі, обіцяне «покращення» перетворилося на відверте погіршення життя людей. Тому перед виборами регіонали знову намагаються спекулювати на гострих темах – НАТО, відносин з Росією та Євросоюзом, мовної політики, історії тощо. Але тема НАТО автоматично відпала, з РФ Київ перебуває у стані «холодного миру», з ЄС – переживає найгострішу кризу, тому для спекуляцій партії влади залишається лише дві теми – мова та історія», – заявляють в партії.

В партії «УДАР» переконані: в Україні немає мовних проблем як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівні. Сьогодні захисту і підтримки потребує в першу чергу українська мова, яку відверто зневажає нинішня влада. Віталій Кличко наголошує, що більшість громадян України виступають за єдину державну українську мову, а всі інші мови, якими користується багатонаціональне населення країни, мають нормально розвиватися. «В Україні немає дискримінації за мовною ознакою, але є спекуляції, які активізуються певними політиками і політичними силами якраз напередодні виборчої кампанії. Це збурює суспільство. І влада повинна відмовитися від подібних провокаційних ходів, від законопроектів, які є далекими від європейського розуміння мовної політики», – наголошують у партії.

В «УДАРі» переконані, що «всі ініційовані депутатами-регіоналами зміни – це провокація, на яку «не поведеться» навіть колишній розчарований виборець партії влади», й закликають депутатів ВР відмовитися від голосування за спекулятивні та провокаційні проекти, які сіють розбрат у суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.

Законопроект про засади державної мовної політики є в порядку денному Верховної Ради на четвер, 24 травня.