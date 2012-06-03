Юрист: Луценка можуть звільнити достроково і без визнання вини

Умовно-дострокове звільнення може бути застосоване до екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка якщо він поведінкою доведе своє виправлення, а також фактично відбуде не менше двох третин строку покарання, призначеного судом.

Про це у коментарі Тижню повідомив партнер Адвокатської контори «Скляренко та партнери», адвокат Андрій Сидоренко, коментуючи заяву народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика, що Луценка вже за рік можуть достроково звільнити.

«Згідно з Кримінальним кодексом України, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за тяжкий злочин (саме таке вказано у вироку Луценка) може бути застосоване, якщо: засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення; засуджений фактично відбув не менше двох третин строку покарання, призначеного судом (перебування в СІЗО зараховується до терміну відбуття покарання)», – зазначає Сидоренко.

За словами адвоката, умовами застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є відповідне подання від адміністрації колонії чи тюрми, де відбуває покарання засуджений, до суду за місцем відбуття покарання, а також позитивне судове рішення про застосування умовно-дострокового звільнення до засудженого.

Утім, визнання вини у скоєнні злочину для умовно-дострокового звільнення необов’язкове, каже юрист.

«Визнання особою вини у скоєні злочину не є умовою або причиною умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання. Тобто умовно-дострокове звільнення особи від відбування покарання може бути застосовано також і у випадку, коли засуджений не визнав у суді свою вину у скоєні злочину», – пояснив юрист.