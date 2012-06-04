Затриманому в Москві політологу пояснили, що "чорні списки" складають нагорі

Про це він особисто повідомив "Українській правді".

"Після того як люди почали дзвонити у консульство та посольство, мене з ізолятора перемістили у вільну транзитну зону. Крім того погодилися посприяти, щоб я залишив Росію найближчим рейсом, а не чекав ночі", - сказав Солонтай.

За його словами, представник МЗС у аеропорту офіційно відмовився назвати причину внесення Солонтая до списку нев'їзних до Росії.

"Проте у неофіційній розмові він зазначив, що такі рішення приймаються на Федеральному рівні і ніхто не зобов'язаний пояснювати деталей. Але загалом він сказав, що йдеться про безпеку Російської Федерації", - повідомив Солонтай.

На його думку, ситуація із затриманням і видворенням його з країни пов'язана з тим, що 12 червня в Росії очікують нові великі акції протесту.

"Російська влада просто не вірила у те, що у Росії можливі такі акції протесту. Тепер вона це зрозуміла, зрозуміла масовість і силу. Тому почали зриватися тематичні навчальні заходи", - сказав Солонтай.

Він повідомив, що разом з українським консулом буде подавати всі відповідні інформаційні запити, щоб дізнатися причину внесення у список нев'їзних.

Як повідомляв УНІАН (В українського політолога забрали документи, але запропонували обід) О.Солонтай вважає, що це "пов’язано з нашими освітніми заходами, які ми проводимо. Сьогодні (3 червня) мав бути семінар для російської опозиції на Чистих Прудах в офісі Гарі Каспарова для активістів «Солідарності».