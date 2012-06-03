В українського політолога забрали документи, але запропонували обід

Про це власного кореспондента УНІАН в РФ повідомив сам О.Солонтай.

«В мене забрали документи – паспорт і квитки на літак, зараз представники аеропорту спілкуються з авіакомпаніями, щоб мене найшвидше відправити назад. Перед цим я був в ізоляторі, де тримають людей невизначену кількість діб з різних країн світу, яких не пустили в РФ. Після галасу у ЗМІ мене відпустили з ізолятору і помістили у вільну транзитну зону», - сказав О.Солонтай.

За словами політолога, йому телефонував консул України у Москві, який запитав, чи він у безпеці і як з ним поводяться. «На це поскаржитись не можу. Все пристойно. Мені навіть обід запропонували», - зауважив А.Солонтай.

Політолог зазначив, що вже 7 років приїжджає до РФ проводити тренінги, але цього разу повідомили, що йому заборонено виїзд на територію країни.

О.Солонтай додав, що йому запропонували звернутись у Посольство РФ у Києві, щоб з’ясувати причини відмови у в’їзді, адже такі рішення приймаються на федеральному рівні, й підстави їх ухвалення не зобов’язані розкривати.

«Я думаю, що це пов’язано з нашими освітніми заходами, які ми проводимо. Сьогодні мав бути семінар для російської опозиції на Чистих Прудах в офісі Гарі Каспарова для активістів «Солідарності», я там мав бути у якості тренера, а сьогодні вечері о 22.00 мав повертатись в Київ», - сказав О.Солонтай.

При цьому він припустив, що такими діями російська влада вирішила зірвати захід.

Як повідомляв УНІАН, відповідальний секретар федеральної політради опозиційного руху «Солідарність» Михайло Шнейдер заявив агентству, що «О.Солонтай прилетів сьогодні о 9 ранку в аеропорт «Домодєдово» і вперше за сім років його контактів з Росією був затриманий, переданий міграційній службі, котра помістила його в камеру з адміністративно затриманими, без складання протоколу».

Працівник консульського відділу при посольстві України в Москві повідомив УНІАН, що О.Солонтай сьогодні повертається в Україну.

«Йому заборонений в'їзд на територію РФ», - сказав працівник консульського відділу.