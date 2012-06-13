"Батьківщина" і ПР збирають підписи за і проти мовного законопроекту

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Партії регіонів, у Херсоні за ініціативою облорганізації ПР 11 червня почалася громадська акція «Ми хочемо говорити російською мовою!».

В усіх районах обласного центру встановлені намети Партії регіонів, активісти збирають підписи на підтримку законопроекту «Про засади державної мовної політики», який Верховна Рада прийняла в першому читанні 5 червня цього року.

Мета акції – забезпечення масової громадської підтримки проекту закону України «Про засади державної мовної політики».

На думку активістів партії, вперше за 20 років Незалежності парламент України отримав можливість закріпити принцип мовного рівноправ'я громадян відповідно до норм європейського права.

Збір підписів і пропозицій до законопроекту буде організовано також у громадських приймальних організацій Партії регіонів.

У ході акції за ініціативою місцевих організацій партії передбачено проведення зустрічей із виборцями, науково-практичних конференцій, тематичних круглих столів, а також брифінгів і прес-конференцій, про які повідомлятимуть населення через різні засоби масової інформації.

Кормі того, в ході акції «регіонали» передаватимуть до дитячих будинків, шкіл, багатодітним сім'ям книги російською мовою.

У Херсоні в перший день акції активісти зібрали підписи понад 350 осіб.

Водночас, із 6 червня Херсонська облорганизация партії «ВО «Батьківщина» організувала в місті й райцентрах збір підписів громадян за зняття з розгляду Верховною Радою «мовного» законопроекту. За інформацією прес-служби партії, збір підписів проходить у рамках безстрокової акції «За мову, за Батьківщину», яку представники політичних сил, які ввійшли до Об'єднаної опозиції, та громадських організацій оголосили під час мітингу під стінами Верховної Ради 5 червня.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла в першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (із 27).