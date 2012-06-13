Литвин: законопроект Ківалова-Колесніченка приймати в цілому не можна

Про це в інтерв’ю Першому національному телеканалу повідомив голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Він нагадав, що такі поправки та пропозиції депутати мають подати до 20 червня. «Поки що немає ще поправок. Я думаю, в останній день вони будуть всі внесені, і їх буде велика кількість», - сказав В.Литвин.

Він висловив сподівання, що дискусія навколо мовного питання буде в подальшому відбуватися більш спокійно.

За словами В.Литвина, питання, які роз’єднують, не варто розглядати у прискореному режимі. «Якби не було цього питання, яке розводить, яке поляризує і яке розколює, то перед виборами придумали б інше…», - сказав голова ВР.

Спікер додав, що уважно проаналізував закон про мови в Українській РСР від 1989 року і законопроект про засади державної мовної політики і дійшов висновку, що перший є набагато кращим.

Законопроект про засади державної мовної політики, за словами В.Литвина, розвиває перший закон, однак робить це на шкоду українській мові.

«З точки зору гуманітарної, з точки зору прав людини, можна вести дискусію, що кожна людина має право послуговуватися тією мовою, яку вона вважає своєю рідною. Але якщо брати сукупний підхід, загальний з точки зору державних інтересів і з точки зору безпеки країни, я думаю, рішення мали б бути дещо іншими», - сказав В.Литвин і додав, що йдеться не тільки про задоволення мовних потреб, а взагалі чи буде Україна цілісною.

При цьому він наголосив, що з російською мовою в Україні взагалі немає жодної проблеми.

Крім того, сказав В.Литвин, у тому вигляді, в якому нині є мовний законопроект, його ухвалювати в цілому не можна. "У такому вигляді, як він є, я вважаю, що він не дасть користі навіть для мов, які відносять до регіональних меншин. Він принесе збурення і протистояння", - вважає голова ВР.